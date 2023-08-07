Прокуратура и СК начали проверку после отравления отдыхающих в подмосковном отеле

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту отравления постояльцев одного из отелей в подмосковной Истре.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по предварительным данным, накануне вечером шесть человек пожаловались на ухудшение самочувствия сразу после ужина. После этого двое отдыхающих были госпитализированы, еще четверым медики оказали помощь на месте.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Истринская городская прокуратура.

Проверку по факту отравления постояльцев отеля также организовало Главное следственное управление СК России по Московской области. В пресс-службе ведомства рассказали, что на месте сейчас находятся сотрудники Роспотребнадзора. Образцы пищи будут изъяты и направлены на исследование.

Ранее в областном Минздраве сообщили, что двое госпитализированных после ужина в отеле находятся в состоянии средней степени тяжести.