Прокуратура Южной Кореи провела обыск в резиденции экс-президента

В связи с расследованием предполагаемой связи между семьей экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля и шаманом Чон Сон-бэ, известным также как Гон Джин, в его резиденции был произведен обыск. Информацию об этом распространило агентство Yonhap. Помимо прочего, господину Сок Елю инкриминируют подготовку государственного переворота.

По информации агентства, следствие разбирается с заявлениями о том, что в 2022 году, сразу после президентских выборов, Чон Сон-бэ получил от представителя Церкви объединения дорогостоящие подарки — ожерелье с бриллиантами и дорогую сумку, предназначавшиеся для передачи бывшей первой леди Ким Гон Хи. Главная задача прокуратуры — найти подтверждения факта передачи этих подарков шаману и госпоже Ким Гон Хи.

Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля утвердил решение об импичменте президенту Юн Сок Елю. В результате он лишился президентской неприкосновенности. 14 апреля состоялось судебное заседание по обвинению его в организации мятежа из-за попытки введения военного положения в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что дело экс-президента Южной Кореи завершится не ранее декабря 2025 года.