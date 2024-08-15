Прокуратура контролирует установление причин крупного пожара на заводе в Люберцах

Возгорание произошло утром в четверг в здании на улице 65 лет Победы. По данным надзорного ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Установление всех причин и обстоятельств случившегося контролирует Люберецкая городская прокуратура.

Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара выросла до 3,5 тысячи квадратов. К тушению привлекли более восьмидесяти человек и авиацию.