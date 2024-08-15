Прокуратура контролирует установление причин крупного пожара на заводе в Люберцах

Безопасность
t.me/mosoblproc

Фото: [t.me/mosoblproc]

Спасатели продолжают тушить крупный пожар на территории производственного предприятия в Люберцах, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Возгорание произошло утром в четверг в здании на улице 65 лет Победы. По данным надзорного ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Установление всех причин и обстоятельств случившегося контролирует Люберецкая городская прокуратура.

Ранее в МЧС России сообщили, что площадь пожара выросла до 3,5 тысячи квадратов. К тушению привлекли более восьмидесяти человек и авиацию.

Актуально
Подмосковье
Прокуратура Московской области