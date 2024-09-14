Прокуратура: на юго-западе Москвы произошел конфликт с применением оружия

У одного из ресторанов на юго-западе Москвы произошел конфликт между посетителями и прохожими, который закончился стрельбой, проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в субботу, 14 сентября. Прокуратура выясняет причины произошедшего, сообщили в надзорном ведомстве столицы. Отмечается, что к настоящему времени информации о пострадавших в ходе стрельбы не поступало.

«По предварительной информации, около ресторана на улице Гарибальди между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие», — приводится в сообщении надзорного ведомства в соцсетях.

Уточняется, что прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы в подмосковных Химках.Инцидент произошел возле жилого дома на улице Некрасова в микрорайоне Сходня. В полицию поступило сообщение о том, что на улице происходит конфликт между двумя мужчинами.