Прокуратура начала проверку по факту драки посудой в школьной столовой в Сергиевом Посаде

Прокуратура Подмосковья начала проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о конфликте между учащимися школы в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее журналист Андрей Трофимов опубликовал информацию о том, что в столовой одной из школ городского округа между учениками произошла драка. Один из школьников вылил чай на другого, затем на него в ответ также вылили напиток. После этого в ребенка полетела чашка, а затем началась драка. У школьника, по словам журналиста, порезы лица, ему наложили швы.

В областной прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, ЧП произошло в понедельник. Пострадавший получил резаные раны лица, ему на месте оказали медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Как сообщило РИАМО, проверку по факту произошедшего также начали следователи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла массовая драка с участием шестнадцати человек.