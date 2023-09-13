Шестнадцать человек доставили в полицию после массовой драки в поселке под Красногорском

Шестнадцать человек доставили в полицию после массовой драки в поселке Ильинское-Усово под Красногорском. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Инцидент произошел накануне возле одного из домов. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что, по предварительным данным, между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также уточняется, что все участники потасовки — мужчины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 35-летнего местного жителя, который подозревается в нападении на соседа.