Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух теплоходов с пассажирами в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ о столкновении двух теплоходов в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня на канале имени Москвы в Яхроме.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, в том числе соблюдение законодательства в сфере безопасности плавания.

По данным «Москвы 24», речь идет о столкновении теплохода «Георгий Жуков» и пассажирского судна «Пушкин». Очевидцы рассказали изданию, что туристы, которые находились на борту в момент ЧП, не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Клязьминском водохранилище в Мытищах опрокинулось парусное судно. На борту находились два человека, никто не пострадал.