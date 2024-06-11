Прокуратура начала проверку после конфликта с поножовщиной между школьниками в Подмосковье

В Подмосковье начали проверку из-за конфликта школьников в ходе туристического слета, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Накануне в деревне Молитвино пятиклассник ранил ножом ученика седьмого класса. Пострадавшего госпитализировали.

Проверку проводит Коломенская городская прокуратура, будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за безопасность жизни и здоровье обучающихся.

Ранее сообщалось, что конфликт с поножовщиной между школьниками возник из-за того, что один дразнил другого из-за длины волос.