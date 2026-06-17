Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. ЧП произошло вечером 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. Специалисты приступили к осмотру места падения и сбору материалов.

ЧП произошло вечером 17 июня на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. По предварительным данным, легкомоторный самолет заходил на посадку и проходил над взлетно-посадочной полосой, когда внезапно перешел в резкое пике. Машина рухнула в лесной массив, врезавшись в деревья.

От удара самолет загорелся. По информации оперативных служб, борт выгорел практически полностью. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли на месте. Спасти их не удалось.