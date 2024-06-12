Прокуратура начала проверку после падения дерева на ребенка и мужчину в Щелково

В подмосковном Щелково на девятилетнего мальчика и его дедушку упало дерево. Причиной ЧП стал порывистый ветер, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина и ребенок погибли на месте. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Также прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, которые ответственны за содержание территории.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался раздеть семнадцатилетнюю девушку в лифте многоэтажки.