Уголовное дело возбудили против мужчины, пытавшегося раздеть девушку в лифте в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался раздеть семнадцатилетнюю девушку в лифте, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в Домодедово. Информация о нем появилась в СМИ и соцсетях. Журналисты и очевидцы утверждают, что иностранец зашел за девочкой в лифт и начал приставать к ней, а затем попытался раздеть. Потерпевшей удалось вырваться и убежать.

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, чтобы задержать его.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник напал с ножом на подростка во время туристического похода.