Прокуратура начала проверку после падения уборщицы в шахту лифта на предприятии в Королеве

Прокуратура проводит проверку по факту падения 65-летней женщины в шахту лифта на предприятии в подмосковном Королеве, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло накануне. Пострадавшая работает на предприятии уборщицей служебных помещений. По информации СМИ, женщина упала в шахту лифта при входе в него. Она не заметила, что сама кабина еще не поднялась.

Пострадавшая находится в больнице с различными травмами. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение промышленной безопасности, а также техническое состояние производственного оборудования.

Ранее сообщалось, что упавшая в шахту лифта женщина получила перелом позвоночника и обеих ног, а также травму головы.