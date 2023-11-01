Жительница Подмосковья сломала позвоночник и ноги, упав в шахту лифта

В подмосковном Королеве 65-летняя женщина сломала позвоночник и обе ноги, упав в шахту лифта, сообщил РЕН ТВ .

По информации источника телеканала, инцидент произошел на одном из предприятий. Собеседник уточнил, что при входе в лифт женщина отвернулась и не заметила, что сама кабина еще не поднялась. Пострадавшая упала на крышку этой кабины с высоты третьего этажа.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Помимо переломов позвоночника и ног у нее также травмы головы. Других подробностей происшествия не приводится. Официальной информации по данному поводу пока не поступало.

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