Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе

Прокуратура Московской области организовала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, ЧП произошло на Октябрьской улице. По предварительной информации, взрыв случился в квартире на четвертом этаже.

На место прибыл Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что из-за взрыва в многоквартирном доме обрушились три этажа, повреждено не менее десяти квартир.