Прокуратура начала проверку в связи с жестоким обращением с животными на зообазе в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с появившейся в СМИ и соцсетях информацией о ненадлежащем содержании животных на территории зообазы «Мечта» в Богородском округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку поручено провести Ногинской городской прокуратуре. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными.

Ранее местные жители пожаловались, что животные на зообазе страдают от голода и болезней. По словам людей, у волка торчат кости, а свиньи находятся в воде. В ситуацию вмешался депутат Госдумы Александр Толмачев. Он написал соответствующие обращения в прокуратуру и Росприроднадзор.