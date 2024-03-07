Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с прохожего в Подмосковье из-за цвета волос

В Подмосковье обжаловали приговор двум мужчинам, которые сняли скальп с прохожего в Электростали из-за цвета волос, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Хулиганы получили по 3,5 года колонии общего режима. Надзорное ведомство сочло такое наказание слишком мягким, поэтому гособвинитель прокуратуры Электростали вынес апелляционное представление на приговор суда.

Напомним, инцидент произошел летом прошлого года. Двое мужчин пристали к юноше, оскорбив его за окрашенные волосы. После этого один из хулиганов достал нож и снял с потерпевшего скальп.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело после гибели в пожаре в частном доме девятилетней девочки.