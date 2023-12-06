Прокуратура Подмосковья в этом году выявила свыше 40 нарушений в сфере пассажирских перевозок

Прокуратура Подмосковья с начала года выявила свыше сорока случаев нарушения закона при осуществлении пассажирских перевозок на территории региона, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате руководителям транспортных организаций было внесено двадцать соответствующих представлений. Более пятидесяти водителей были привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее качество оказания услуг по перевозке пассажиров.

Также в текущем году пассажирская инспекция внесла свыше пятисот постановлений за отказ водителей предоставить пассажирам возможности безналичной оплаты проезда на маршрутах Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье отремонтировали почти две тысячи километров дорог.