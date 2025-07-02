Прокуратура потребовала через суд заблокировать сайт «Декларатор»

Прокуратура Астраханской области подала в суд иск, в котором требует в принудительном порядке закрыть интернет-проект «Декларатор». Об этом сообщил РБК.

«Декларатор» занимается тем, что публикует данные о доходах госслужащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Вся информация якобы берется из открытых источников. Прокуратура провела проверку этого сайта и заявила, что проект не входит в перечень тех информационных ресурсов, на которых могут размещаться соответствующие сведения. На этом основании она подала иск в суд, где ответчиком числится Роскомнадзор. От этого ведомства требуют, чтобы оно заблокировало сайт.

Работники прокуратуры выборочно связались с некоторыми лицами, данные которых были опубликованы на «Деклараторе». Все они заявили, что не давали согласия на публикацию каких-либо сведений о них.

Суд уже согласился с доводами прокуратуры. Он вынес постановление, согласно которому нужно ограничить доступ к информации на сайте declarator.org до момента принятия решения по иску.

Ранее сообщалось, что блогеры из Подмосковья стали участниками программы «Министерство контента». В общей сложности на участие поступило более 8 тыс. заявок со всей страны, включая 383 заявки из Московской области. В результате были отобраны 600 лидеров, в число которых вошли и представители Подмосковья.