В федеральную команду «Министерства контента» вошли 20 блогеров из Подмосковья

В число участников программы «Министерство контента», которая реализуется в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», вошли 20 блогеров из Подмосковья.

В общей сложности на участие поступило более 8 тыс. заявок со всей страны, включая 383 заявки из Московской области. В результате были отобраны 600 лидеров, в число которых вошли и представители Подмосковья. Среди них — студентка из Дмитрова Софья Фролова. Она будет работать по направлению «Культура и творчество», которое курирует Министерство культуры России.

«Я захотела развиваться в сфере блогинга, чтобы рассказывать людям самые интересные события, происходящие в стране, делиться новостями, быть лидером общественного мнения», — поделилась девушка.

«Министерство контента» — это образовательная программа, в рамках которой федеральные министерства будут выстраивать системное взаимодействие с блогерами, формируя открытый диалог. Тематика программы охватывает ключевые сферы жизни страны. Участников ждет обучение с ведущими экспертами медиасферы в Мастерской управления «Сенеж», командная работа с министерствами над реальными проектами. К обучению также присоединятся 100 представителей коммуникационных команд федеральных ведомств, в том числе и из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области проживают более 2,1 млн представителей молодежи.