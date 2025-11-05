Прокуратура прекратила дело о насилии над подростком-инвалидом в психиатрическом стационаре

Прокуратура Тверской области отменила возбужденное уголовное дело о возможном применении насилия в отношении 17-летнего подростка с диагнозом ДЦП, который проходил лечение в местном психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Кровавая барыня».

Согласно сообщениям, инцидент был обнаружен матерью юноши 13 октября. После визита к сыну женщина заметила у него травмы в интимной области и незамедлительно заявила об этом в Следственный комитет. На момент обращения подросток уже три месяца находился на стационарном лечении в медучреждении.

20 октября следователи возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Однако уже на следующий день, 21 октября, прокуратура отменила это решение.

Официальной причиной прекращения производства стало отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления. Материалы доследственной проверки были возвращены в органы предварительного следствия для проведения дополнительных мероприятий.

