Прокуратура проконтролирует ход расследования дела об убийстве пенсионерки и ее внука в Подмосковье

Истринская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства двух человек в подмосковной деревне Крюково, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Преступление произошло этой ночью в одном из частных домов. Там обнаружили тело женщины 1938 года рождения и ее тридцатилетнего внука.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что жителя Московской области, который забил насмерть супругу собачьим ошейником, приговорили к восьми годам колонии строгого режима.