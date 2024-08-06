Прокуратура провела проверку в связи с прорывом дамбы в Дальнереченске

Дальнереченская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Дальнереченкого городского округа, сообщили в надзорном ведомстве Приморского края.

Установлено, что ночью 6 августа произошел прорыв земляной насыпи из-за подъема уровня воды реки Малиновка.

Затопленными оказалось 8 домов по улице Солнечной, еще более 40 домовладений находятся под угрозой подтопления.

Для размещения пострадавших граждан развернут пункт временного размещения, жителей из находящихся под угрозой подтопления домов эвакуируют.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье о халатности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле 10 человек погибли в результате взрыва газа в многоквартирном доме.