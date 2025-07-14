Прокуратура проверит температуру в поездах на юге России

Прокуратура начала проверку после жалоб пассажиров на невыносимую жару в поездах, следующих по югу России. В некоторых вагонах температура достигала 37 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Южная транспортная прокуратура взялась за перевозчиков после многочисленных жалоб на неработающие кондиционеры в поездах. В соцсетях пассажиры сообщали, что утром система охлаждения еле справлялась, а к полудню температура в вагонах поднималась до 37 градусов.

Проверка затронет поезда маршрутов Астрахань — Имеретинский курорт. Ранее аналогичные проблемы уже фиксировались на маршрутах Анапа — Екатеринбург, Ростов-на-Дону — Кисловодск и Ростов-на-Дону — Минеральные Воды.

В условиях аномальной жары неисправные кондиционеры создают угрозу для здоровья пассажиров, особенно детей и пожилых людей. Если нарушения подтвердятся, перевозчикам грозят штрафы и предписания.

Ранее кардиолог назвал оптимальные виды активности в жару.