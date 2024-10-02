На два месяца арестовали хозяина взорвавшейся АЗС в Дагестане

По решению суда на два месяца был арестован Марат Джанхуватов, который является хозяином взорвавшейся АЗС в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные из суда.

Уточняется, что коммерсанта заключили под стражу до 28 ноября. Трагедия случилась 27 сентября на окраине Махачкалы. Сперва произошел взрыв, а после начался пожар. Согласно последней информации, в результате происшествия погибли 13 человек, а еще 11 получили различные травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Москве по подозрению в распространении наркотиков был арестован сотрудник полиции.