Прокуратура требует приговорить вице-премьера Италии к 6 годам заключения за похищение людей

Прокуратура Палермо предложила приговорить нынешнего заместителя премьер-министра и министра транспорта Италии Маттео Сальвини к шести годам тюремного заключения, обвиняя его в похищении людей и несоблюдении должностных обязанностей. Об этом сообщило издание Financial Times.

Эти обвинения касаются событий 2019 года, когда Сальвини занимал пост министра внутренних дел Италии и в течение 19 дней не разрешал высадку на берег почти 150 нелегальных мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Италии должен начаться 18 октября.

В период его пребывания на посту министра внутренних дел в 2018-2019 годах Сальвини придерживался жесткой миграционной политики, известной как политика «закрытых портов». Он запрещал судам благотворительных организаций, спасавшим нелегальных мигрантов в Средиземном море, заход в итальянские порты.

Комментируя новости о предстоящем судебном процессе, Сальвини заявил, что повторил бы свои действия, если бы снова оказался в подобной ситуации.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ряд других министров высказали свою поддержку Сальвини.

Ранее сообщалось, что сумма средств, присвоенных по делу главы «ЕРСМ Сибири», может превысить 2,5 млрд руб.