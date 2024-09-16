Сумма средств, присвоенных по делу главы «ЕРСМ Сибири», может превысить 2,5 млрд руб

Руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, задержанный по подозрению в хищении средств при строительстве центра управления связи Минобороны РФ, мог похитить свыше 2,5 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС.

«Полученными денежными средствами в сумме 2,535 млрд руб. Безруков Р.А. и неустановленные лица распоряжались по своему усмотрению, свои обязательства по договору <…> не исполнили, причинив ущерб РФ <…> на указанную сумму», — говорится в сообщении.

Компания получила по госконтракту с Минобороны аванс в размере 2,9 млрд руб., из которых был похищен 1 млрд руб.

«Установлено, что ООО «ЕРСМ Сибири» в качестве подрядчика по государственному контракту получило более 2,9 млрд руб. аванса. В рамках неисполнения взятых обязательств почти 1 млрд руб. из них был похищен», — добавил собеседник агентства.

Роман Безруков, глава компании, был задержан по делу о хищении около 1 млрд руб. из средств Минобороны.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в период с 2021 по 2023 год он с неустановленными лицами похитил средства, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны, и использовал их по своему усмотрению, не выполнив рабочие обязательства. Безрукову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбудили дело о краже почти 1 млрд руб. у Минобороны.