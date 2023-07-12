Прокуратура взяла на контроль установление причин крупного пожара в подмосковной деревне Кривцово

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, сейчас отрабатываются две версии — поджог и неосторожное обращение с огнем.

Пожар вспыхнул рано утром во вторник. На площади 3,2 тысячи квадратных метров загорелись хозяйственные постройки. Была угроза перехода огня на жилые дома и лесной массив.

В 07:32 была объявлена локализация пожара на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.