Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на АЗС в Химках

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара на АЗС в Химках, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось рано утром в понедельник на автозаправке, расположенной на Международном шоссе. Огонь охватил газгольдер и две машины. В настоящее время пожар локализован на площади шестьдесят квадратных метров.

Точные причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Ранее СМИ сообщали, что в результате пожара на автозаправочной станции в Химках пострадали два человека.