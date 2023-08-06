Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в спортмагазине в Дмитрове

Пожар произошел в здании магазина по продаже спортивного инвентаря в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время на месте работают пожарные. Площадь возгорания составляет пятьсот квадратных метров. Существует угроза распространения огня на здание расположенной рядом фабрики.

Причины, по которым произошло возгорание, станут известны после пожарно-технической экспертизы. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Егорьевске. Пострадал один человек.