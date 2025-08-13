Прокуратура запросила 25 лет заключения для алтайского маньяка за 11 убитых женщин

Государственное обвинение запросило у суда 25 лет колонии строгого режима для обвиняемого Виталия Манишина, которого считают причастным к 11 убийствам женщин. Об этом сообщил ТАСС.

С точки зрения прокуратуры, вина Манишина в убийствах полностью доказана. Первое из них он совершил в 1989 году, все последующие — в 1999 и 2000 годах. Он знакомился с молодыми девушками рядом с политехническим институтом в Барнауле, а позже насиловал их и убивал. Из-за срока истечения давности не получается запросить у суда пожизненное заключение.

«Предложили суду назначить ему максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам в прокуратуре Алтайского края.

Дело Манишина рассматривается в Калманском районном суде Алтайского края, именно в этом районе маньяк совершал все убийства.

Ранее сообщалось, что подросток в Ульяновской области предстанет перед судом за убийство 14-летней девочки. Следствие полагает, что в ночь на 3 апреля в селе Тумкино, находясь в одном из домов, 15-летний обвиняемый нанес соседской девочке свыше 70 ударов ножом и топором. Полученные ранения оказались смертельными.