Прокурором Москвы назначен экс-прокурор Тверской области Максим Жук

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому Максим Жук назначается прокурором Москвы. Информация об этом появилась на официальном сайте правовых актов.

Жук в последнее время занимал должность прокурора Тверской области. Теперь же он снят с этого поста.

«Назначить на пятилетний срок: Жука Максима Сергеевича — прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

До своего назначения в Тверскую область Жук работал прокурором Севастополя. Пост столичного прокурора до недавнего времени занимал Денис Попов. Он находился во главе московской прокуратуры на протяжении пяти лет.

Ранее сообщалось, что из колонии общего режима был выпущен бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович. Ему дали 5,5 года лишения свободы за превышение служебных полномочий. При этом замминистра отсидел менее 2,5 года, затем его выпустили по УДО.