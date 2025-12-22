Прокуроры установят причины возгорания электропоезда на станции Электрогорская в Подмосковье

На станции Электрогорская произошел серьезный инцидент с электропоездом, следовавшим в Москву. Утром из-за обрыва контактной сети загорелся один из вагонов состава.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в четвертом вагоне поезда № 6891. Благодаря оперативным действиям всех пассажиров успешно и безопасно эвакуировали из состава. После этого горящий электропоезд был отведен на запасные пути для локализации происшествия. В настоящее время специалисты работают на месте, устраняя последствия возгорания.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по факту чрезвычайного происшествия. Расследованием занимается Восточная транспортная прокуратура. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о безопасности движения, эксплуатации железнодорожного транспорта и требований пожарной безопасности. По результатам расследования прокуроры примут решение о мерах реагирования для недопущения подобных ситуаций в будущем.

