«Промазали и попали по своим спонсорам»: россияне нашли осечку ВСУ в очередной атаке

ВСУ с помощью дрона сбросили, предположительно, гранатометный снаряд на завод, который занимается производством стекла для Apple Watch. Об этом сообщает SHOT.

На территории «БЗС Монокристал» в Шебекино Белгородской области атаковали подстанцию. Там сдетонировал вражеский снаряд, попавший в трансформатор. Последствия пожара быстро удалось ликвидировать. Пострадавших и нарушений нет, однако пользователям в Сети ситуация показалась комичной.

«Ха-ха, ждем санкции США против Украины»; «Промазали и попали по своим спонсорам»; «Может стоит сказать им, что они не в ту сторону сражаются?» — посмеялись россияне.

Отметим, что предприятие является одним из лидеров в сфере производства искусственных сапфиров, которые используются при изготовлении стекла для часов компании Apple.

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