Промышленное предприятие в Днепропетровской области получило повреждения

Сегодня в Днепропетровской области, как и в ряде других украинских регионов, объявлялась воздушная тревога. Итогом стал пожар, который вспыхнул на одном из заводов. Об этом сообщил Сергей Лысак, руководитель областной администрации, в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога прошедшей ночью объявлялась в четырех областях Украины: Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской. В Днепропетровской области это вылилось в заметных повреждениях, которые получило промышленное предприятие.

«Повреждено предприятие. Там возник пожар», - написал Лысак.

Есть сведения, что пострадавший завод находится в Никополе. У него были повреждены стены производственных корпусов.

В Харьковской области тревога объявлялась дважды за ночь. Каждый раз местные жители слышали серию взрывов. Сначала они гремели в областном центре, а потом вокруг него.