Вторая за ночь серия взрывов прогремела в Харьковской области

Харьковская область уже второй раз за ночь подверглась удару. В первый раз атакован был сам областной центр, это признал его градоначальник Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В микроблоге мэра Терехова в районе полуночи появилась запись, что в Харькове были слышны несколько взрывов. Уже ближе к утру телевидение «Общественное» сообщило, что помимо этого взрывы были и в самой области, в регионе была повторно объявлена воздушная тревога. Она прозвучала в третьем часу ночи.

Помимо этого, тревога объявлялась еще в трех областях: Сумской, Полтавской и Днепропетровской. Воздушные удары по Украине начали проводиться с осени 2022 года, практически сразу после теракта на Крымском мосту. Атакам подвергаются объекты энергетики, командные пункты и узлы связи, различные предприятия, занятые в выпуске военной продукции.