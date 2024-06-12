Промышленный объект вспыхнул в Киеве после ночных взрывов

После того, как в украинской столице ночью гремели взрывы, там загорелся один из промышленных объектов. Такое заявление сделал Руслан Кравченко, глава Киевской областной военной администрации. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

Он отметил, что после ночного воздушного налета повреждения были выявлены в двух районах города.

«В одном из районов произошел пожар на промышленном объекте», - записал глава ОВА.

Кравченко добавил, что тушением пожара занимаются различные пожарные подразделения как самого Киева и Киевской области, так и «Укрзализныци». Вдобавок ко всему пострадали автозаправочная станция и складское помещение. Украинские аварийные службы занимаются устранением всех последствий воздушного удара.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью были слышны несколько взрывов. Уже в пятом часу утра по московскому времени воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.