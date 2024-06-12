Сирена и взрывы: в Киеве снова объявлена воздушная тревога

На фоне объявления воздушной тревоги в украинской столице были слышны несколько взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеканал «Общественное».

Его представители написали, что в разных районах Киева слышны громкие звуки.

«В Киеве слышны взрывы», - указали они.

По состоянию на 04.07 воздушная тревога была объявлена не только в столице Украины, но и по территории всей страны.

Воздушные удары по территории начали наносить осенью 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту. По утверждению российского руководства, мост пытались взорвать украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что СБУ устроило тотальный досмотр граждан в самом центре Киева. Представители спецслужб взялись за осмотр офисов, квартир, предприятий общепита и других помещений, а также транспорта. У всех людей тщательно проверяют документы.