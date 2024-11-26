Проникшая в Курскую область журналистка France24 заочно арестована

Курский суд принял решение о заочном аресте журналистки французского канала France24 Кэтрин Норрис Трент, обвиняемой в нелегальном пересечении границы Российской Федерации. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Согласно версии следствия, Кэтрин Норрис Трент вместе с другими неустановленными лицами, действуя в рамках организованной группы, незаконно пересекла российскую границу на транспортном средстве вооруженных формирований Украины, намереваясь снять репортаж, и направилась в Суджанский район Курской области.

Судом была принята мера пресечения в виде ареста с момента ее задержания на территории России или дня экстрадиции.

В пресс-службе уточнили, что Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области относительно Кэтрин Норрис Трент, которая объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

По информации ФСБ, с 17 августа дела о незаконном пересечении границы заведены на 14 иностранных представителей СМИ.

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