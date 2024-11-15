В Нижнем Новгороде девушку арестовали за попытку поджога военкомата

В Нижнем Новгороде до 10 января была помещена под арест девушка, которая пыталась поджечь здания полиции и районной администрации. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на данные, полученные от объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

До этого в региональном УФСБ уведомили, что в результате противоправных деяний фигурантки, совершенных 12 ноября на территории Нижегородской области, возгораний не случилось. Не было и пострадавших. Несостоявшуюся поджигательницу удалось поймать на следующий день в Липецкой области. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В полиции уточнили, что девушка действовала, опираясь на поступавшие от телефонных мошенников указания.

Ранее сообщалось о задержании подростка, который хотел устроить диверсию на Транссибе, грозившей крупной катастрофой.