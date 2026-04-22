Пропавшая девочка и нефтяной дождь: раскрыты последствия атаки на Туапсе

Туапсе на протяжении недели неоднократно подвергался атакам со стороны Киева. Последствия оказались тяжелыми: есть жертвы, разрушены десятки домов, повреждены объекты портовой инфраструктуры. В городе случился серьезный пожар, прошел нефтяной дождь, а уже неделю продолжаются поиски 14-летней девочки. «ФедералПресс» собрал все, что известно на данный момент.

Первый удар был нанесен 16 апреля. По данным губернатора края Вениамина Кондратьева, в результате атаки пострадали семь человек. Сообщалось о двух жертвах: девушке и 14-летнем ребенке, однако позже статус девочки изменили на «пропавшую без вести». Она признана погибшей, но поиски тела продолжаются до сих пор. Масштаб разрушений в тот день составил 60 жилых домов, обломки также упали в промзоне морпорта. В городе временно закрыли учебные заведения, а к ликвидации возгорания привлекли 157 спасателей.

Вторая волна ударов последовала 20 апреля: один человек погиб, еще один получил ранения. Одновременно с этим в акватории Туапсе было обнаружено нефтяное пятно площадью 10 000 м². К следующему дню группировку МЧС на месте происшествия усилили до 246 специалистов и 73 единиц техники.

В социальных сетях стали распространяться кадры «нефтяного дождя» — из-за горения цистерн осадки выпадали вперемешку с маслянистыми ферментами. Местные жители жалуются на слой налета на садовых участках и деревьях. При этом шлейф дыма был настолько масштабным, что достигал берегов Крыма, хотя официальные замеры показывают, что концентрация вредных примесей в воздухе остается в пределах нормы.

После атаки 16 апреля нефтепродукты попали и в реку Туапсе. Разлив удалось локализовать. Спасатели установили 750 метров боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора. В море тем временем нефтяное пятно дрейфовало в сторону порта. Для его ликвидации привлекли шесть судов, катера и нефтемусоросборщики.

Самая загадочная история этой недели — исчезновение 14-летней девочки. Во время атаки 20 апреля она находилась в одном из разрушенных домов. Спасатели за несколько дней полностью разобрали строение до подвального помещения, но не нашли ни тела, ни останков. Родственники утверждают, что в ночь атаки ребенок точно был дома.

Поиски, несмотря на заявления о технической смерти, продолжаются. Сейчас их перенесли в лесной массив Туапсе. Почему выбран именно этот сектор, не уточняется. Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов.

Что касается туристического сезона, мнения экспертов разнятся. Как и в случае с мазутным происшествием в Анапе, многие туристы воспринимают ЧП в Туапсе как проблему всего побережья. Однако портовая зона — это далеко не все курорты. Туапсинский район предлагает несколько популярных направлений: Джубга с развитой инфраструктурой и аквапарком, Лермонтово с «Золотым берегом», Новомихайловский с песчано-галечными пляжами, Ольгинку, которую называют одним из самых чистых мест, Небуг с дельфинарием и аквапарком, Агой у скалы Киселева и Шепси, славящийся особо чистым морем. Будут ли эти курорты открыты для отдыха — покажет время.

