Пропавшая в Таиланде россиянка оставила в квартире все свои вещи и разрезанные карты

Поиски 30-летней россиянки Марии, пропавшей на Пхукете более двух недель назад, осложняются тревожными обстоятельствами. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, девушка с психическим расстройством, находившаяся в Таиланде по студенческой визе, бесследно исчезла, оставив после себя разрезанные банковские карты и все свои вещи.

По информации источника, Мария была старательной студенткой языковой школы, и ее внезапное прекращение учебы сразу вызвало тревогу у преподавателей. Директор учебного центра Алексей сообщил, что после попыток сотрудников помочь в поисках в их адрес начали поступать угрозы.

Картина исчезновения выглядит все более загадочной. Арендодатель девушки рассказал, что она внезапно съехала из кондоминиума City Phuket, оставив личные вещи, неоплаченные счета и поврежденные карты. После этого она ненадолго заселилась в отель Homa, а затем пропала.

Одной из ключевых версий рассматривается ее возможное попадание в scam-центр в Мьянме, который недавно был ликвидирован военными. Также предполагается, что она могла отправиться в путешествие со своим котом.

Поиски затрудняет тот факт, что родные, по данным источника, не предоставили полиции ее точный рост — 180 см. Если девушку найдут живой, ей грозит депортация или тюрьма, так как ее студенческую визу уже аннулировали за непосещение занятий.

