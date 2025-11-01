Прошли лишь сутки: в российском регионе прекратили поиски пропавшей девочки

В Узловском районе Тульской области завершилась успешная поисковая операция, которая длилась с 31 октября. Об этом пишут «Тульские известия».

Пропавшая девятилетняя жительница поселка Каменецкий найдена живой и невредимой, о чем официально сообщило следственное управление СК России по региону. Ребенок 2015 года рождения ушла из дома и не вернулась, что мгновенно активизировало работу экстренных служб — следователи следственного отдела по городу Узловая немедленно организовали процессуальную проверку.

В масштабных поисках участвовали сотрудники МВД и МЧС, криминалисты СУ СКР, а также волонтеры поисковых движений, чьи совместные усилия принесли результат уже на следующий день.

