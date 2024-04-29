Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте нашли мертвым

В Липецкой области нашли тело зампрокурора на транспорте Сергея Коняева, который считался пропавшим с 18 апреля. Об этом пишет Mash.

Высокопоставленного правоохранителя обнаружили мертвым в Краснинском районе Липецкой области. Его искали с середины апреля, но нашли только сейчас возле собственной машины.

По предварительным сведениям, Коняев влез в серьезные долги: он занял не менее 150 тысяч долларов. В день пропажи он выехал на машине на работу, но так и не появилась на служебном месте.

Официальные органы пока не комментировали произошедшее.

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