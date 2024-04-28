В Нижневартовске подросток зарезал взрослого таджика за приставания к малолеткам

Конфликт между мужчинами, как передает «Многонационал», начался после того, как ценнейший иностранный специалист Шухрат, работающий в продуктовом «Магните» курьером, домогался к несовершеннолетним девочкам в Нижневартовске. один из знакомых малолеток решил ему объяснит, что так делать нельзя.

Отмечается, что таджик систематически приставал к коллегам-девушкам, трогал их за интимные места и называл «шкурами», предлагая заняться с ним сексом. В ходе драки мигрант сломал заступившемуся за работниц парню челюсть и проломил голову.

«Одна из сотрудниц магазина пожаловалась своему молодому человеку. Тот пришел разобраться с Шухратом. В ходе драки подросток получил черепно-мозговую травму и перелом челюсти, но пошёл не в больницу, а в соседний магазин, купил там нож и в состоянии аффекта набросился на иностранного извращенца. Тот попытался убежать, но не смог и умер», — приводится в публикации.

В настоящее время в произошедшем разбираются полицейские. По факту убийства проводится доследственная проверка.

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