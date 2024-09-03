Пропавший с радаров вертолет совершил аварийную посадку под Иркутском

Вертолет выполнял санитарный рейс и произвел жесткую посадку в 85 км от Иркутска. Экипаж установил связь, все, кто находился на борту, живы, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«Вертолет, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании «Баргузин», совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — написал Цыденов.

Отмечается, что в данный момент проводятся операции по поиску и оказанию помощи. Власти уже начали расследование инцидента, которое поможет определить причины жесткой посадки.

Учитывая возможные технические неисправности или погодные условия, результаты расследования могут стать важной информацией для улучшения безопасности воздушных перевозок в будущем.

Ранее сообщалось, что на границе Иркутской области и Бурятии потерялась связь с вертолетом Ми-8.