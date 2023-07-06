Пропавший в Астраханской области турист из Подмосковья найден мертвым

Пропавший в Енотаевском районе Астраханской области 64-летний турист из Московской области найден мертвым.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, накануне вечером спасатели извлекли тело мужчины из Волги в селе Копановка и передали его полицейским.

Турист пропал в начале июля. Он вместе с родственниками приехал в астраханское село Пришиб для отдыха и рыбалки. Рано утром в субботу близкие заявили о безызвестном исчезновении мужчины.

Ранее сообщалось, что две девушки получили травмы из-за падения кабинки аттракциона в Орехово-Зуево.