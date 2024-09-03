Пропавшую в Нижнем Тагиле 12-летнюю девочку нашли мертвой

Тело Насти нашли в подвале ее дома в Нижнем Тагиле. Предварительные данные указывают на то, что девочка стала жертвой убийства, сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что Настя Якина попросила у отца разрешение выйти погулять с друзьями 31 августа во дворе на Юности, но домой в назначенное время она не вернулась.

Ее искали сотни людей, и в итоге тело нашли в подвале ее же дома, где оно было прикрыто. Следственные органы работают над установлением всех обстоятельств происшествия, и общественность требует справедливости. Этот случай вновь ставит на повестку дня вопросы безопасности детей и защиты их прав.

Всего месяц назад у Насти скончалась мама, страдавшая от рака.

По новым данным SHOT, подозреваемого в убийстве школьницы уже задержали в Москве. Им оказался 40-летний сосед семьи. В ближайшее время его доставят в Нижний Тагил для дальнейшего разбирательства по делу об убийстве. Также проверяется версия об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Химках после конфликта со стрельбой из-за замечания о громкой музыке.