Уголовное дело возбудили в Химках после конфликта со стрельбой из-за замечания о громкой музыке

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после появления в СМИ информации о покушении на убийство жителя Химок со стороны группы мужчин, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным журналистов, накануне потерпевший сделал компании замечание из-за громкой музыки. Злоумышленникам это не понравилось, одни из них достал оружие и совершил несколько выстрелов в оппонента.

После стрельбы неизвестные скрылись с места. Сейчас их личности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в нападении на таксиста в Люберцах.