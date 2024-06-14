Российская армия нанесла удар по военному объекту рядом с киевским аэропортом Жуляны
Фото: [pxhere.com]
ВС РФ ударили по объекту, который располагался неподалеку от аэропорта Жуляны. Об этом сообщил Сергей Лебедев, представитель пророссийского подполья. Его слова привели РИА Новости.
По утверждению Лебедева, при очередном воздушном ударе, которому подвергся Киев, пострадал некий военный объект.
«В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны», - указал он.
Подпольщик добавил, что в направлении Жулян давно уже не пропускают к проезду обычных людей. Туда ездят исключительно дорогие машины с правительственными либо военными регистрационными номерами и в сопровождении вооруженной охраны. В связи с этим трудно говорить о каком-то конкретном ущербе по итогам воздушного налета.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Кравченко говорил о сильном пожаре, который возник после очередного удара. На территории украинской столицы вспыхнул некий промышленный объект, который пришлось тушить продолжительное время.