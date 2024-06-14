Российская армия нанесла удар по военному объекту рядом с киевским аэропортом Жуляны

ВС РФ ударили по объекту, который располагался неподалеку от аэропорта Жуляны. Об этом сообщил Сергей Лебедев, представитель пророссийского подполья. Его слова привели РИА Новости .

По утверждению Лебедева, при очередном воздушном ударе, которому подвергся Киев, пострадал некий военный объект.

«В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны», - указал он.

Подпольщик добавил, что в направлении Жулян давно уже не пропускают к проезду обычных людей. Туда ездят исключительно дорогие машины с правительственными либо военными регистрационными номерами и в сопровождении вооруженной охраны. В связи с этим трудно говорить о каком-то конкретном ущербе по итогам воздушного налета.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Кравченко говорил о сильном пожаре, который возник после очередного удара. На территории украинской столицы вспыхнул некий промышленный объект, который пришлось тушить продолжительное время.