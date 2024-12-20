Пророссийское подполье сообщило о гибели высоких украинских чинов при ударе по СБУ

Российской армии удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных украинских военных при ударе по объекту СБУ в Киеве. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор и представитель пророссийского подполья в Николаеве. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению подпольщика, по управлению Службы безопасности Украины был нанесен мощный удар. При этом погибло несколько высокопоставленных лиц.

«По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — указал он.

Лебедев добавил, что после воздушного удара в Киеве спецслужбы кинулись проверять документы у людей. На улицах останавливают как пешеходов, так и проезжающий транспорт. Он назвал истерикой то, что сейчас происходит в верхах как у военных, так и в руководстве города.

Ранее сообщалось о нанесении российской армией мощного удара по центрам принятия решений и энергетическим объектам на Украине. При этом самая мощная серия взрывов была отмечена в Киеве. Обстрелу также подверглась Черкасская область.